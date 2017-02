Audrey Hepburn: i figli in lotta per il controllo dei cimeli dell'attrice

I figli di Audrey Hepburn sono al centro di una causa legata alla gestione di alcuni oggetti (tra cui gioielli, abiti, trofei e copioni di film) che erano di proprietà della star.

Sean Ferrer, nato dal matrimonio con Mel Ferrer, ha infatti lasciato il consiglio di amministrazione dell'organizzazione non profit Audrey Hepburn Children's Fund, che raccoglie fondi a favore di alcune organizzazioni che si occupano di sostenere e aiutare i bambini in difficoltà, nel 2012. Luca Dotti, figlio di Audrey e Andrea Dotti, accusa ora Ferrer di interferire con l'utilizzo degli oggetti della madre per ottenere le cifre da destinare in beneficenza.

L'avvocato Steven E. Young, legale dell'organizzazione, ha presentato dei documenti in cui dichiara: "Ferrer cerca di ottenere il controllo totale, limitare e proibire l'utilizzo della proprietà intellettuale dell'attrice a meno che non si sia disposti a pagare una porzione significativa delle raccolte fondi a un'organizzazione scelta da Ferrer, in caso contrario vuole impedire del tutto l'utilizzo del nome Hepburn". Secondo l'avvocato Ferrer vuole impedire che gli oggetti vengano utilizzati per le mostre, cercando di impedire il regolare svolgimento di un'esposizione in programma in Cina, e per gli eventi che fino a questo momento hanno contribuito ad aiutare le organizzazioni benefiche.

Il tribunale dovrà quindi decidere se permettere all'Audrey Hepburn Children's Fund di utilizzare senza limiti gli oggetti in passato di proprietà di Audrey, senza dover chiedere il permesso di Ferrer, accusato anche di interferire nei rapporti con i partner dell'organizzazione e di voler creare dei siti internet legati ai cimeli della star, danneggiando quindi le attività create nel 1993 in onore della star del cinema.

