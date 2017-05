Omaggio ad Audrey Hepburn, icona di fascino e talento (VIDEO)

Audrey Hepburn è uno di quei pochi personaggi che ha fatto non solo la storia del cinema, ma anche della cultura occidentale. Amata da fan di ogni generazione, l'attrice ha portato sul grande schermo capolavori come Colazione da Tiffany, Sabrina, My Fair Lady e Sciarada, solo alcuni titoli di una prestigiosa ed elegante filmografia.

Il miglior pubblico che io abbia mai avuto non faceva il minimo rumore alla fine del mio spettacolo.

Oggi avrebbe compiuto 88 anni e Movieplayer ha voluto omaggiare la vincitrice dell'Oscar per Vacanze romane con un video-tributo allo stile, al sorriso e all'intensità di un'icona senza tempo.

Alla conversazione durante un party nessuno contribuisce più degli assenti.

