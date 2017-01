Attack of the Cyber Octopuses: il trailer del corto cyberpunk!

Dopo Blade Runner 2049 e Ghost in the Shell, un'altra cyber-distopia potrebbe presto invadere i nostri schermi.

E' stato diffuso in rete il trailer di un corto intitolato Attack of the Cyber Octopuses. Il corto, firmato dal regista Nicola Piovesan, è un omaggio ai cyberpunk film degli anni '80 e ai loro effetti artigianali. Usando Neuromante di William Gibson come fonte di ispirazione, Piovesan e il suo team hanno deciso di realizzare gli effetti speciali del corto senza usare CGI né green screen.

Attack of the Cyber Octopuses si svolge nel nel 2079 A.D. a Neo-Berlin, metropoli cupa e battuta dalla pioggia governata da mega corporation. L'unico modo che le persone hanno per divertirsi è connettersi nel cyberspazio e assumere "binary trip", una cyberdroga che brucia i neuroni, ma promette di far provare emozioni fortissime.

Nicola Piovesan ha spiegato che il corto sarà "un tributo verso un certo tipo di film che sono scomparsi con l'arrivo della CGI. Un 'pulp' come potrebbe essere realizzato da Quentin Tarantino, senza essere ridicolo e senza prendersi troppo sul serio. Un corto che farà riflettere le persone, in modo visivamente coinvolgente, sul quotidiano e sulla vita dopo l'arrivo di internet."

Su Kickstarter è stata attivata una campagna di crowdfunding per sostenere la realizzazione del corto.

