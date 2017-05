Assassin's Creed: un estratto esclusivo dei contenuti speciali del film con Michael Fassbender

Patrizio Marino

Avvia l'Animus ed entra nell'azione con Assassin's Creed, disponibile dal 19 aprile solo negli Store Digitali (iTunes, Google Play, Chili TV, Playstation Network, Xbox Video, TIMVison e Wuaki), distribuito da 20th Century Fox Home Entertainment e dal 4 maggio, in DVD, Blu-ray, Blu-ray3D e 4K Ultra HD con Warner Bros. Entertainment Italia. Il gioco di grandissimo successo di Ubisoft prende vita in questa incredibile storia ricca di azione e avventura che continua con 90 minuti di inarrestabili contenuti speciali.

Il film è disponibile dal 3 maggio anche in VOD (video on demand) su Sky Prima Fila, Premium Play e Infinity.

Michael Fassbender e Marion Cotillard sono i protagonisti della pellicola tratta dall'acclamato franchise di videogiochi. Grazie a una tecnologia che sblocca la sua memoria, Callum (Fassbender) scopre di discendere da un'antica società segreta di Assassini. Influenzato dal passato, Callum inizia ad acquisire le competenze e le conoscenze fisiche necessarie per sconfiggere i Templari che cercano di conquistare il mondo ai giorni nostri.

Un cast stellare guidato da Michael Fassbender (Callum), con il premio Oscar Marion Cotillard (Sofia) e il Premio Oscar Jeremy Irons (Rikkon). Diretto da Justin Kurzel, vincitore del Premio dalla Giuria di Cannes, Assassin's Creed trasforma il famoso gioco Ubisoft in un vero e proprio must-have per tutti gli appassionati di videogiochi e film d'azione.

Acquistando una copia del film in DVD, Blu-ray, Blu-ray3D e 4K Ultra HD è possibile entrare nei dietro le quinte della pellicola con interviste al cast, scene mai viste prima, clip esclusive e partecipare a un imperdibile concorso per vincere un cofanetto PS4 "The Ezio Collection", l'ultimo prodotto Ubisoft della franchise!

Ecco, in esclusiva per i nostri lettori, una clip estratta dal dvd.

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY, BLU-RAY 3D E 4K ULTRA HD

Solenne Promessa: Dietro le Quinte di Assassin's Creed - Cinque Speciali

Conversazione con Justin Kurzel

Justin Kurzel e Christopher Tellefsen Parlano delle Scene Tagliate

Galleria

Trailer

CONTENUTI SPECIALI DVD

Solenne Promessa: Dietro le Quinte di Assassin's Creed - Cinque Speciali

Galleria

Trailer

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Assassin's Creed: un estratto esclusivo dei...