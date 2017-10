Assassin's Creed, Michael Fassbender: "Ci siamo presi troppo sul serio"

Assassin's Creed di Justin Kurzel non è stato un grande successo. Affossato dalla critica e uscito senza entusiasmi dal box-office (241 milioni di incasso a fronte di 125 di budget), il film ha come protagonista Michael Fassbender, che nelle ultime ore, in un'intervista con Movie'n'co, ha provato a chiedersi quali fossero i motivi del poco successo della pellicola tratta dal celebre videogioco Ubisoft:

"Oggi lo farei più d'intrattenimento, quello è il fattore principale. L'atmosfera del film, credo che ci siamo presi un po' troppo sul serio, farei in modo di arrivare subito all'azione. Nel film è come se ci siano tre inizi diversi, e questo è sbagliato."

In Assassin's Creed, l'erede di Aguilar grazie a una tecnologia rivoluzionaria può sbloccare la sua memoria genetica e rivivere delle avventure ambientate nella Spagna del XV secolo. Callum Lynch (Fassbender) scopre così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini, e accede a una serie di abilità e conoscenze incredibili che gli permetteranno di combattere la potente e oppressiva società dei Templari nel presente. Fanno parte del cast anche Marion Cotillard e Ariane Labed.

