Assassin's Creed: il regista parla degli aspetti in comune con Shakespeare

Michael Fassbender non solo è il protagonista di Assassin's Creed, ma è anche il produttore della pellicola, dopo aver acquistato i diritti dall'Ubisoft. Per l'adattamento, Fassbender ha chiamato il regista Justin Kurzel e l'attrice Marion Cotillard dopo aver lavorato con loro su Macbeth.

Il regista ha parlato dei parallelismi che ci sono tra Shakespeare e il videogioco, come le società segrete e la tragedia vissuta attraverso la stirpe:

"Ci sono molti aspetti in comune, in verità. Il libero arbitrio contro il controllo, argomento che in un certo senso ritroviamo nel Re Lear. C'è qualcosa di molto interessante nella natura del videogioco Assassin's Creed che mi ha ricordato Shakespeare, lui creava una forma d'arte rivolta al pubblico e anche il videogioco è così. Entrambi si rifanno a materiale popolare rivisitandolo. Entrambi sono adorati nei loro settori, quindi sentivo una certa pressione sia prima di girare Macbeth sia prima di girare Assassin's Creed."

Il film si incentra sulla figura di Callum Lynch, il quale attraverso una tecnologia chiamata Animus riesce a vivere le avventure di Aguillar, suo antenato della Spagna del XV secolo. Scoprirà di discendere dalla società segreta degli Assassini e dovrà sfidare una temibile e potente organizzazione templare. Il film uscirà nelle sale il 6 Gennaio 2017.

