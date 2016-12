Assassin's Creed, Fassbender: "Non ho fatto il Balzo della Fede. Sarei morto"

Michael Fassbender è tra i protagonisti di Assassin's Creed e l'attore ha svelato di essere certo che i fan del videogioco ameranno il film.

L'interprete di Callum ha raccontato: "Sono molto certo che i giocatori apprezzeranno quello che abbiamo fatto. Ci sono delle cose che volevamo davvero rispettare, ma penso che vogliano anche delle scelte coraggiose. I giocatori sono un gruppo piuttosto divertente e appassionato, in base alla mia esperienza nelle interazioni che ho avuto con loro, e saranno probabilmente sorpresi".

Michael ha inoltre rivelato di non aver mai avuto intenzione di interpretare senza controfigure il Balzo della Fede: "Decisamente no. Morirei. Giro le scene d'azione quando posso e c'è molto di me nel film, ma ho detto 'Potrei farlo?' e il responsabile degli stunt ha risposto 'Assolutamente no'. Quella scena non ha fili, è una caduta libera".

Il regista Justin Kurzel ha raccontato perché ha voluto realizzare sul set molte sequenze d'azione: "Sapevo che non volevo trascorrere sei mesi davanti a uno schermo verde e annoiarmi terribilmente. Volevo poter girare dal vivo molte di quelle sequenze e andare nei luoghi reali".

Il filmmaker ha aggiunto: "Avevamo un team olimpico di atleti che sono venuti e hanno scoperto cosa poteva fare un essere umano. Alle volte abbiamo scoperto in modo piuttosto doloroso che non era possibile girare qualcosa e altre volte è stato fantastico".