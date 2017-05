Assassin’s Creed Day al Vigamus in occasione dell’uscita del DVD del film

Patrizio Marino

Per celebrare l'uscita di Assassin's Creed, il film ispirato al gioco di grandissimo successo di Ubisoft, in DVD e Blu-ray, VIGAMUS - Il Museo del Videogioco di Roma offre una BORSA DI STUDIO parziale per la Vigamus Academy /Link Campus University, il primo percorso completo di Laurea dedicato ai videogiochi.

Nato dalla collaborazione tra Fondazione VIGAMUS e Link Campus University, con il supporto di numerosi partner internazionali del settore, VIGAMUS Academy è il primo anello di congiunzione tra formazione universitaria a 360° sul Videogioco e il mondo del lavoro. I grandi professionisti del settore trasmettono la loro conoscenza senza filtri, uno strumento didattico improntato fin da subito al mercato del lavoro, con laboratori e corsi didattici che spaziano dalla comunicazione allo sviluppo, dal marketing alla localizzazione, passando per la distribuzione e la produzione.

Per partecipare alla selezione della Borsa di Studio i candidati dovranno iscriversi nella pagina dedicata sul sito della Vigamus e inviare una presentazione per un progetto di comunicazione sul lancio del nuovo videogioco di Assassin's Creed. I progetti inviati saranno poi esaminati e valutati dai docenti dell'Università che selezionerà il candidato migliore per il corso di Laurea 2017/2018.

"ll Videogioco è cultura e innovazione, e con il programma universitario VIGAMUS Academy / Link Campus University diventa anche una opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi di talento. Per Fondazione VIGAMUS è molto importante offrire una borsa di studio al migliore progetto di comunicazione ideato su Assassin's Creed, una saga che coniuga in modo esemplare ricerca storica e intrattenimento" Micaela Romanini, Vice Direttore Fondazione VIGAMUS.

Per celebrare l'attività, il 6 Maggio, presso il VIGAMUS - Museo del videogioco, si terrà l'ASSASSIN'S CREED DAY , una giornata dedicata a una delle franchise più amate dal grande pubblico con appuntamenti, workshop, proiezioni e incontri.

In particolare sarà possibile assistere a una proiezione in esclusiva di alcuni contenuti speciali del Blu-ray, partecipare a un contest per vincere Assassin's Creed in home video, incontrare i doppiatori italiani del videogioco e molto molto altro.

Un'occasione unica per immergersi a pieno nelle atmosfere del film - disponibile in DVD e Blu-ray - e del videogioco Ubisoft in una location allestita a tema con ospiti professionisti del settore, giornalisti e youtuber.

