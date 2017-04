Assassin's Creed dal 4 maggio in homevideo: ecco cosa ci sarà negli extra

Avvia l'Animus ed entra nell'azione con Assassin's Creed, che uscirà in homevideo dal 4 maggio in DVD, Blu-ray, Blu-ray3D e 4K Ultra HD con prodotti 20th Century Fox Home Entertainment distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia. Il gioco di grandissimo successo di Ubisoft ha preso vita in questa incredibile storia ricca di azione e avventura che continua con 90 minuti di inarrestabili contenuti speciali. Il film, che è già disponibile dal 19 aprile negli store digitali e dal 3 maggio sarà disponibile in video on demand su Sky Prima Fila, Premium Play e Infinity, vede protagonisti Michael Fassbender e Marion Cotillard. Grazie a una tecnologia che sblocca la sua memoria, Callum scopre la discendenza da un'antica società segreta di Assassini. Influenzato dal passato, Callum inizia ad acquisire le competenze e le conoscenze fisiche necessarie per sconfiggere i Templari che cercano di conquistare il mondo ai giorni nostri.

Come si diceva, ricca l'offerta di contenuti speciali. Nelle copie homevideo è possibile infatti entrare nei dietro le quinte della pellicola con interviste al cast, scene mai viste prima, clip esclusive e partecipare a un imperdibile concorso per vincere un cofanetto PS4 "The Ezio Collection", l'ultimo prodotto Ubisoft della franchise. I 90 minuti di extra contengono le seguenti featurette (la seconda e la terza della lista non sono presenti nell'edizione DVD):

- Solenne Promessa: Dietro le Quinte di Assassin's Creed (cinque speciali)

- Conversazione con Justin Kurzel

- Justin Kurzel e Christopher Tellefsen Parlano delle Scene Tagliate

- Galleria

- Trailer

