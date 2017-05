Assassinio sull'Orient Express: le prime foto dei protagonisti del film

Grazie al magazine Entertainment Weekly si possono vedere le prime immagini ufficiali del film Murder on the Orient Express, in arrivo sugli schermi americani il 22 novembre.

L'adattamento del romanzo scritto da Agatha Christie seguirà le indagini di Hercule Poirot, interpretato da Kenneth Branagh, sull'omicidio che avviene a bordo del lussuoso treno.

Fanno parte del cast Johnny Depp che sarà Ratchett, Michelle Pfeiffer ha invece il ruolo di Mrs. Hubbard. La stella di Star Wars: Il risveglio della forza Daisy Ridley interpreterà Mary Debenham, mentre il premio Oscar Judi Dench sarà la principessa Dragomiroff. Con loro Lucy Boynton nel ruolo della contessa Andreny, Tom Bateman in quello di Bouc, Josh Gad con la parte di Hector McQueen,Derek Jacobi che sarà Masterman e Michael Peña Maequez.

