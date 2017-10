Asia Argento, nuova rivelazione shock: molestata "a 16 anni da un regista e attore italiano"

Inarrestabile Asia. Anche se le sue dichiarazioni sul caso di Harvey Weinstein hanno diviso i media e i social, Asia Argento non si lascia intimorire dagli insulti e dalle minacce ricevute negli ultimi giorni e svela altri episodi di abusi sessuali di cui sarebbe stata vittima in due occasioni distinte.

In due tweet, l'attrice - figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi - racconta di "un grosso regista di Hollywood con il complesso di Napoleone" che la stuprò dopo averla drogata e soprattutto di un attore e regista italiano che, all'inizio degli anni '90, quando Asia aveva appena sedici anni, abusò sessualmente di lei durante una discussione sul personaggio che avrebbe interpretato sul grande schermo.

Due rivelazioni anticipate da un tweet minaccioso: "Sono certa che gli altri due uomini che hanno abusato di me quando ero una ragazzina e intorno ai vent'anni adesso se la stiano facendo addosso"

#quellavoltache Hollywood big shot director with Napoleon complex gave me GHB and raped me unconscious, I was 26 years old #BalancetonPorc