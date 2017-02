Asia Argento contro Giorgia Meloni: insulti e polemiche sui social

Un post al vetriolo, una replica altrettanto velenosa e il "pubblico" dei social nettamente diviso. Da una parte l'ex-ragazzaccia del cinema nostrano, Asia Argento, dall'altra Giorgia Meloni, uno dei volti più noti della destra italiana. La Argento incontra la Meloni in un ristorante e le scatta una foto poco lusinghiera per poi condividerla su Twitter con una didascalia a dir poco esplosiva: "grassona, ricca e senza vergogna" e "fascista intenta ad ingozzarsi".

Back fat of the rich and shameless - Make Italy great again - #fascist spotted grazing pic.twitter.com/Xu3XCZumYj — Asia Argento (@AsiaArgento) 9 febbraio 2017

La risposta della Meloni non si è fatta attendere, e non è rivolta direttamente ad Asia, ma "a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell'ironia sulla loro forma fisica." Nel chiudere il post, la Meloni non ha mancato di sottolineare che "pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura."

Tra i commentatori, molti hanno preso le difese della Meloni, pur non condividendo le sue idee politiche e rinfacciando alla Argento che non è un gesto che ci si aspetterebbe dalla conduttrice di Amore criminale, un programma contro la violenza sulle donne. Per altri invece, la risposta della politica è stata altrettanto denigrante. In ogni caso il post, pur raccogliendo sostenitori e denigratori da entrambe le parti, non ha mancato di far discutere.

