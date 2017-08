Ash vs. Evil Dead: la terza stagione rinviata al 2018?

Per oltre vent'anni, la trilogia horror di Sam Raimi - La casa, La casa 2, L'armata delle tenebre - è stata una delle più amate saghe della storia del cinema di genere, ed è anche una delle poche a non essere stata contaminata da una decina di sequel diretti (il film del 2013 di Fede Alvarez, infatti, è una sorta di remake).

Nel 2015 gli appassionati sono stati sorpresi dall'arrivo sull'emittente americana Starz di Ash vs. Evil Dead, una serie tv prodotta da Sam Raimi e interpretata proprio da Bruce Campbell: le prime due stagioni sono state molto apprezzate e sono sempre iniziate nel mese di ottobre, quindi i fan si aspettavano la stessa cosa per la terza. Ma al momento Starz ancora non ha annunciato nulla e Campbell, durante Red Carpet Crash, ha dichiarato:

"Quando vi dicono la data d'uscita, ditemelo. Starz ha detto qualcosa sullo spostare la premiere per ottenere uno slot più libero durante l'anno. Non si sa. O in autunno 2017 o nei primi quattro mesi del 2018, credo."

La lavorazione dei nuovi episodi è finita a giugno, ma la mancanza di materiale promozionale di ogni tipo rende poco probabile un'uscita autunnale, anche se il silenzio di Starz sta tenendo i fan sulle spine per il futuro della serie.

