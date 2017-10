Ash vs Evil Dead: la terza stagione arriverà nel 2018

La terza stagione di Ash vs. Evil Dead andrà in onda sugli schermi di Starz a partire dal 25 febbraio.

I dieci episodi avranno ancora come protagonista l'attore Bruce Campbell nel ruolo di Ash Williams e e Lucy Lawless in quello di Ruby. Fanno parte del cast anche Ray Santiago, Dana DeLorenzo e Arielle Carver-O'Neill che nelle puntate inedite sarà Brandy Barr, la figlia di Ash.

Nella terza stagione il protagonista viene considerato un eroe nella città di Elk Grove, Michigan, ma Kelly informa Ash e Pablo che dovranno ancora fare i conti con il male.

Home News Ash vs Evil Dead: la terza stagione arriverà nel...