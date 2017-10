Ash vs. Evil Dead: il teaser della terza stagione

Starz ha diffuso un teaser trailer della terza stagione della serie Ash vs. Evil Dead, composta da dieci episodi in arrivo sugli schermi americani il 25 febbraio. Nelle puntate inedite il protagonista sarà mostrato in versione eroe cittadino e scoprirà di essere padre. La situazione prenderà però una svolta pericolosa quando Kelly vede in televisione un massacro che sembra opera di Ruby.

I protagonisti saranno ancora una volta Bruce Campbell nel ruolo di Ash Williams e Lucy Lawless in quello di Ruby. Fanno parte del cast anche Ray Santiago, Dana DeLorenzo e Arielle Carver-O'Neill che nelle puntate inedite sarà Brandy Barr, la figlia di Ash.

