Ash vs. Evil Dead: Bruce Campbell si scaglia contro chi scarica il telefilm illegalmente!

Trentasei anni dopo l'uscita nelle sale de La casa di Sam Raimi, Bruce Campbell non è mai uscito dal ruolo storico di Ash, e dal 25 febbraio 2018, tornerà in scena lo show tv Ash vs. Evil Dead. La terza stagione andrà in onda sugli schermi di Starz, i dieci episodi vedranno ancora in scena anche Lucy Lawless, Ray Santiago, Dana DeLorenzo e Arielle Carver-O'Neill.

Durante la promozione del suo nuovo libro, Hail to the Chin: Further Confessions of a B-Movie Actor, Campbell ha dichiarato che la serie è a rischio cancellazione a causa della quantità enorme di download illegale e gli ascolti relativamente bassi dello show e - come al solito - è stato molto diretto verso il problema:

"4/5 di voi possono baciarmi il culo! 'Oh, come mai hanno cancellato Ash vs. Evil Dead?', 'Dov'è finita quella serie? È sparita!'. Hey voi, scansafatiche. Ash vs. Evil Dead è uno degli show più scaricati illegalmente! Come mai sarà cancellato? Perché siete tutti dei criminali."

