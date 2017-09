Arrowverse: nuovi trailer, poster e anticipazioni delle serie DC

The CW, nella giornata di ieri, ha diffuso nuovi materiali relativi alle serie tratte dai fumetti della DC che compongono l'Arrowverse.

The Flash ritornerà sugli schermi americani martedì 10 ottobre con l'episodio intitolato The Flash Reborn e il nuovo poster introduce la nuova versione di Barry Allen, personaggio interpretato da Grant Gustin.

Nella stessa serata prenderà il via la terza stagione di Legends of Tomorrow, di cui è stata diffuso un trailer inedito.

Nella terza stagione di Supergirl, invece, ci sarà anche l'attrice Betty Buckley nel ruolo di Patricia Arias, la madre adottiva di Samantha (Odette Annable), inviata sulla Terra prima dell'esplosione di Krypton e modificata geneticamente per essere un'arma mortale. Il rapporto tra madre e figlia sarà particolarmente complesso, anche a causa dei segreti mantenuti a lungo dalla donna.

Nel crossover Crisis on Earth-X, che andrà in onda a novembre, apparirà infine il personaggio di Prometheus, questa volta nella versione Terra-X. L'attore Josh Segarra non dovrebbe ritornare sul set, quindi bisognerà attendere per scoprire a chi è stata affidata la parte del villain nell'evento televisivo.

Home News Arrowverse: nuovi trailer, poster e anticipazioni...