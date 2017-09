Arrowverse: il crossover si intitolerà Crisis on Earth-X

The CW e Warner Bros. Television hanno annunciato che il crossover ambientato nell'Arrowverse che andrà in onda sugli schermi americani dal 27 al 28 novembre, e sarà suddiviso in quattro parti, si intitolerà Crisis on Earth-X e l'artista Phil Jimenez ha realizzato l'artwork ispirato all'evento televisivo.

I produttori esecutivi Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg hanno dichiarato: "Abbiamo concepito il crossover di questa stagione per evocare quelli annuali tra Justice League e Justice Society che attendavamo quando eravamo ragazzi. Phil era la scelta perfetta per portare in vita questa idea di una versione ispirata alla copertina di un fumetto. Si possono contare sulle dita di una mano il numero di artisti che potrebbero rappresentare in modo talmente coinvolgente così tanti personaggi in un'unica immagine. Phil è uno di loro. E il suo design ricorda la copertina di Justice League numero 207, il ventesimo crossover annuale tra Justice League e Justice League Society".

La sinossi ufficiale del crossover rivela: "Con tutti gli eroi in città per celebrare il matrimonio tra Barry e Iris, i villain di Terra-X interrompono le festività con un piano mortale".

Nella puntata, inoltre, apparirà l'attore Russell Tovey con la parte del supereroe The Ray, un reporter che scopre gli esperimenti segreti di un gruppo di scienziati del governo che potrebbero portare alla costruzione di un'arma di distruzione di massa. Prima che il giovane riesca a diffondere la sua scoperta, il capo del progetto lo espone a dei raggi che danno vita a dei poteri basati sulla luce. Con queste nuovi poteri Ray si rende conto che può finalmente agire attivamente per fermare le ingiustizie e si fa chiamare The Ray, venendo ingaggiato dal governo per combattere la violenza e l'oppressione.

L'eroe, inoltre, è apertamente omosessuale e sarà il protagonista della serie animata Freedom Fighters: The Ray, che debutterà su CW Seed.

