Arrow 6: Stephen Amell parla del suo personaggio nella prossima stagione!

Stephen Amell, interprete di Oliver Queen in Arrow, ha dichiarato di essere intenzionato a mostrare il suo personaggio in maniera più matura, dimostrando di aver imparato da tutto ciò che è successo durante la serie. Il vigilante munito di frecce ed arco ha infatti subito diverse perdite e molte lezioni durante questi ultimi cinque anni a Starling City.

Leggi anche: Arrow 5, il meglio e il peggio della quinta stagione!

Ancora non si sa molto della sesta stagione di Arrow, soprattutto considerando il cliffhanger con cui si è concluso l'ultimo episodio. Durante il FanExpo Canada, Amell ha affermato di volersi mettere nei panni dello spettatore per immaginare come portare avanti il personaggio: "Quello che mi chiedo quando leggo una parte dello script dove è coinvolto il mio personaggio è come riuscire a gestire le lezioni che ho imparato a mie spese nel corso della serie. Se mi accorgo che non stiamo considerando quanto successo al personaggio nel passato ci mettiamo a riscrivere, perchè se fossi uno spettatore non vorrei avere a che fare con un qualcosa che ho già visto!"

La sesta stagione di Arrow sembra essere incentrata sul cast corale dello show senza nuove particolare aggiunte. La serie di Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg sul noto personaggio DC tornerà nel 2018!

Home News Arrow 6: Stephen Amell parla del suo personaggio...