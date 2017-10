Arrow: Prometheus confermato nel crossover Crisis on Earth-X, ma in veste inedita!

Arriva la conferma ufficiale della presenza di Prometheus, villain di Arrow, nel preannunciato crossover tra Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Prometheus comparirà nel maxiepisodio, ma non sarà il villain che conosciamo bensì la sua variante Prometheus-X.

Come anticipato, il crossover si intitolerà Crisis on Earth-X e vedrà un numero di eroi trasformati in villain su Earth-X, una versione alternativa del Pianeta terra in cui i Nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Vedremo così in azione Dark Arrow, Dark Flash e Overgirl, ma faremo anche la conoscenza di Prometheus-X.

Al momento non sappiamo chi si celerà sotto la maschera di Prometheus-X. Josh Segarra non ha in programma di tornare nei panni del personaggi perciò al momento il quesito non trova risposta.

Crisis on Earth-X andrà in onda negli USa in due serate, il 27 e il 28 novembre su The CW. Di seguito una nuova locandina della sesta stagione di Arrow.

