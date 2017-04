Arrow: Oliver Queen si unisce a un alleato inaspettato per sconfiggere Prometheus!

La quinta stagione di Arrow si avvia verso un drammatico finale con Oliver Queen (Stephen Amell) pronto ad affrontare Prometheus (Josh Segarra) in una battaglia che si profila memorabile.

Prometheus ha tentato di portare Oliver vicino al punto di rottura, ma i suoi amici e alleati hanno spalleggiato Green Arrow aiutandolo a combattere i nemici esterni e interni che lo minacciano. Oliver e il Team Arrow si preparano alla battaglia finale che si consumerà a breve.

La produttrice Wendy Mericle ha svelato alcuni dettagli che riguardano il finale anticipando un colpo di scena notevole: "Non crederete ai vostri occhi quando vedrete chi aiuterà Oliver a sconfiggere Prometheus. Sarà davvero emozionante. Riguarda la famiglia di Oliver, ma non la famiglia a cui state pensando. Finirà con un'incredibile esplosione, sarà un pugno nello stomaco, un'esplosione."

Chi sarà il misterioso aiutante che unirà le forze a quelle di Green Arrow? Malcolm Merlyn sarebbe una sorpresa, ma la coppia ha già collaborato in passato. Lo shock maggiore si avrebbe con un inedito duo Green Arrow/Deathstroke, con Manu Bennett di ritorno nel ruolo di Slade Wilson come guest star. Questa ipotesi è già stata suggerita su Twitter dagli stessi attori. Dopo aver visto Oliver e Wilson scontrarsi in feroci battaglie, per i due potrebbe essere giunto il momento di una tregua, ma questo lo scopriremo a breve.

