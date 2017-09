Arrow: nel nuovo trailer della stagione 6 Star City ha bisogno di Green Arrow!

The CW ha diffuso un nuovo trailer della sesta stagione di Arrow. il promo offre uno sguardo su quali pericoli dovrà affrontare Oliver Queen per proteggere Star City nei nuovi episodi in cui scopriremo qualcosa in più della sua relazione con il figlio William. La sesta stagione di Arrow prenderà il via sulla rete americana a partire dal 12 ottobre.

Tante le sorprese che ci attendono in questa nuova stagione. Tra le principali il ritorno di Laurel Lance/Black Siren. Riguardo alla scelta narrativa, la star Stephen Amell ha dichiarato: "Somiglia a Laurel Lance, è Laurel Lance. Laurel è la persona morta più celebre di Star City, alla fine in qualche modo verrà reintrodotta nella vita pubblica. Ma come la facciamo tornare? Non vedo l'ora che possiate vederlo, è un'idea eccitante. Questa è una dinamica che trovo interessante."

