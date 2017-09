Arrow: il trailer della stagione 6 e il ritorno di Black Siren

The CW ha appena diffuso il nuovo trailer della sesta stagione di Arrow, che prenderà il via sulla rete americana a partire dal 12 ottobre.

Tante le sorprese che ci attendono in questa nuova stagione. Tra le principali il ritorno di Laurel Lance/Black Siren. Riguardo alla scelta narrativa, la star Stephen Amell ha dichiarato: "Somiglia a Laurel Lance, è Laurel Lance. Laurel è la persona morta più celebre di Star City, alla fine in qualche modo verrà reintrodotta nella vita pubblica. Ma come la facciamo tornare? Non vedo l'ora che possiate vederlo, è un'idea eccitante. Questa è una dinamica che trovo interessante."

