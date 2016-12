Arrow: il nuovo promo della stagione 5 svela il twist in arrivo?

Compaiono in rete le prime anticipazioni sul ritorno di Arrow sul piccolo schermo. Il midseason finale della quinta stagione è stato caratterizzato da un episodio brutale che ha lasciato Oliver Queen e i suoi aiutanti in una situazione molto difficile, mentre il team è costretto ad affrontare il villain Prometheus che sembra sapere un sacco di cose sulla vita di Oliver e del Team Arrow. Il finale dell'episodio ha riservato un colpo di scena: Oliver rivede Laurel Lance (Katie Cassidy) nel bunker come se non fosse mai morta. Che sta succedendo?

Naturalmente il colpo di scena finale ha dato il via alle speculazioni del pubblico. C'è chi ha ipotizzato che Laurel sia in realtà una delle tante forme di Savitar oppure che si tratti di Black Siren, introdotta sulla Terra-2 tempo fa. Il nuovo promo (che trovate di seguito) chiarisce le idee mostrando la realtà dei fatti... almeno in parte.

A quanto pare Laurel sarebbe proprio Black Siren dalla Terra-2. Oppure il reset della timeline ha fatto sì che la Laurel della Terra-1 sia diventata Black Siren a causa di Flashpoint. Naturalmente i fatti precisi verranno svelati solo con il ritorno di Arrow su The CW il 25 gennaio, ma è probabile che con Laurel/Black Siren tra i piedi Oliver e il Team Arrow si troveranno si fronte a un bivio che comporterà decisioni dolorose.

