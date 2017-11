Arrow e Flash incontrano Supergirl nel promo del crossover Crisis on Earth-X

The CW ha diffuso un mini promo del crossover Crisis on Earth-X che riunirà ancora una volta gli eroi delle serie DC Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow.

Il crossover, che occuperà le serate del 27 e 28 novembre, vedrà Oliver Queen tornare a indossare il costume di Green Arrow a fianco degli altri eroi. In più, oltre a mostrare i soldati di Earth-X schierati per affrontare i Dominators, scorgiamo una nuova presenza femminile. Ad affiancare Kara arriva Alex (Chyler Leigh), pronta a combattere a fianco degli eroi di Earth-1.

Sappiamo, inoltre, che nel crossvover farà il suo debutto in versione live action anche Russell Tovey nei panni di "The Ray", primo supereroe apertamente gay, prima di diventare un punto fisso della serie animata a lui dedicata. L'evento comprenderà, inoltre, la presenza di un Prometheus alternativo e una delle ultime apparizioni di Captain Cold nel franchise.

