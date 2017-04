Arrow: Deathstroke non sarà interpretato da Manu Bennett nella stagione 5?

I casi sono due: o Manu Bennett sta trollando i fan o qualcosa di molto strano sta accadendo sul set della quinta stagione di Arrow. Solo poche ore fa il protagonista dello show Stephen Amell dava il bentornato al collega, interprete di Deathstroke, su Twitter.

La reazione di Manu Bennett, però, non è quella che ci si aspetterebbe. L'attore è sembrato stupito e ha postato una serie di tweet in cui nega la sua presenza sul set.

Desperate times call for desperate measures. Welcome back @manubennett. pic.twitter.com/ITB7a7Tq6h — Stephen Amell (@StephenAmell) 10 aprile 2017

For the record - I'm not going back for Arrow! #assumptionisthemotherofall... — Manu (@manubennett) 10 aprile 2017

Enough b.s about d.s!!! FACT: Deathstroke #Arrow are currently filming in Vancouver IS NOT ME. I am in Auckland filming #shannarachronicles pic.twitter.com/kkVBOdXlSL — Manu (@manubennett) 11 aprile 2017

Curiosamente Bennett ha diffuso un tweet con una foto dal set di Vancouver Arrow in cui compare Deathstroke insieme a quello che sembrerebbe essere Captain Boomerang (Nick Tarabay), anche lui confermato nel finale della quinta stagione. L'attore specifica di non essere lui a indossare il costume di Deathstroke visto che si trova a Auckland per The Shannara Chronicles.

Quale mistero si nasconde dietro il comportamento di Manu Bennett? Arrow ha già usato stunt di Deathstroke in passato, ma perché Stephen Amell o il produttore esecutivo Marc Guggenheim starebbero diffondendo una falsa informazione ai fan?

