Arrow: confermato il ritorno di Manu Bennett nei panni di Deathstroke

La notizia era nell'aria e adesso arrivano molteplici conferme via Twitter. Deathstroke sta per fare ritorno nella quinta stagione di Arrow, ma la sua presenza avrà una valenza inedita rispetto al passato.

Il primo a dare il bentornato al collega è stato il protagonista di Arrow Stephen Amell. Un nuovo tweet del creatore dello show Marc Guggenheim ha fornito ulteriori dettagli al riguardo.

Desperate times call for desperate measures. Welcome back @manubennett. pic.twitter.com/ITB7a7Tq6h — Stephen Amell (@StephenAmell) April 10, 2017

Manu Bennett tornerà nel finale della quinta stagione, in un episodio intitolato Lian Yu, nome dell'isola su cui Oliver Queen e Slade Wilson sono diventati prima fratelli e poi nemici. Sulla stessa isola abbiamo lasciato Slade Wilson chiuso in una cella della prigione di A.R.G.U.S..

Slade Wilson ha fatto la sua comparsa nel finale della prima stagione di Arrow su Lian Yu. Sia lui che Oliver, dopo aver stretto un legame, si sono innamorati di Shado. A un certo punto a Slade viene iniettato il siero Mirakuru del super soldato e quando ritorna nella seconda stagione si rivela uno dei principali nemici di Oliver. Dopo essersi trasformato in Deathstroke, fa ritorno a Starling City per vendicarsi di Oliver che ha salvato la vita di Sarah Lance causando indirettamente la morte di Shado. Wilson uccide Momma Queen e quasi distrugge la città prima di essere catturato dal team Arrow e rinchiuso in cella.

Stavolta, però, a quanto pare Deathstroke non tornerà per eliminare il nemico di sempre, ma unirà le forze a Green Arrow per combattere il minaccioso Prometheus, come suggerisce Manu Bennett in un tweet sibillino.

For the record - I'm not going back for Arrow! #assumptionisthemotherofall... — Manu (@manubennett) April 10, 2017

