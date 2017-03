Arrow 5: Stephen Amell anticipa il ritorno di un noto villain

Come anticipato, il finale della quinta stagione di Arrow porterà a conclusione i flashback inaugurati a inizio della prima stagione. Ritroveremo l'Oliver Queen barbuto e trasandato visto nel pilot della serie The CW e alcuni nodi del plot saranno finalmente sciolti. Nel frattempo Stephen Amell ha anticipato con una foto su Twitter un altro ritorno importante, quello di un noto villain.

Amell ha postato una foto in cui si vede una maschera infilzata da una freccia. La maschera in questione è quella di Deathstroke e anticipa l'imminente ritorno di Slade Wilson nella serie DC.

Hello old friend. pic.twitter.com/MWDonZTWNN — Stephen Amell (@StephenAmell) 20 marzo 2017

Dal momento che abbiamo lasciato Slade Wilson (Manu Bennett) bloccato sull'isola di Lian Yu si potrebbe profilare un ritorno di Oliver sulla celebre location. Restiamo in attesa di scoprire cosa ci riserva il finale di Arrow e come proseguirà lo show, già confermato per una sesta stagione.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Arrow 5: Stephen Amell anticipa il ritorno di un...