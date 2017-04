Arrival: tre clip in esclusiva tratte dagli extra della versione homevideo

Il film Arrival, candidato a otto premi Oscar, arriverà in Digital HD il 3 maggio e in Blu-ray, DVD e 4K Ultra HD il 10 maggio grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve ha come protagonista l'attrice Amy Adams nel ruolo di un'esperta linguista reclutata dall'esercito per comprendere se gli alieni arrivati sulla Terra sono venuti in pace o rappresentano una minaccia per l'umanità. I co-protagonisti sono Jeremy Renner e Forest Whitaker.

In esclusiva per Movieplayer.it ecco tre clip tratte dai numerosi e interessanti contenuti extra proposti nelle varie versioni homevideo.

Nella prima clip il produttore Aaron Ryder, il production designer Patrice Vermette e il regista Denis Villeneuve sottolineano l'importanza di differenziarsi dai capolavori di fantascienza che hanno preceduto il film, ideando anche un'astronave completamente originale.

La seconda clip rivela qualche interessante dettaglio della creazione degli alieni grazie ai commenti del supervisore agli effetti visivi Louis Morin e di Villeneuve in cui si spiega quale lavoro si è compiuto prima che le creature prendessero vita sul grande schermo.

Il terzo video spiega infine le fasi dell'ideazione della sequenza in cui l'astronave si allontana dalla Terra.

