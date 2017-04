Arrival: sbarco in homevideo il 10 maggio con DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD

Otto nomination agli Oscar, la statuetta vinta per il miglior montaggio sonoro: riconoscimenti già molto prestigiosi, ma che forse non bastano ancora a descrivere l'interesse e il fascino suscitato da Arrival, affascinante storia sulla comunicazione aliena diretta da Denis Villeneuve, regista geniale e ormai una garanzia per la qualità dei suoi prodotti. Chi ha amato il film nelle sale dovrà attendere ancora poco per goderselo in homevideo: dal 10 maggio infatti Arrival sarà disponibile in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, tutti prodotti distribuiti da Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Nel film un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta: per le conseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall'esperta linguista Louise Banks (Amy Adams), per capire se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o rappresentano una minaccia per l'umanità. Mentre la Terra vacilla sull'orlo di una guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte - e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana. Nel cast anche Jeremy Renner e Forest Whitaker. Gli extra contenuti nelle varie edizioni homevideo saranno i seguenti: Xenolinguistica: Comprendere Arrival; Pensiero Non Lineare: il Processo Di Editing; Il Sound Design.

