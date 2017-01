Arrival: la nostra videorecensione del film di Denis Villeneuve

Cristiano Ogrisi

Dopo aver condiviso con voi la nostra recensione di Arrival, il nuovo film di Denis Villeneuve, presentato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e accolto positivamente dalla critica, oggi ve ne parliamo nella nostra videorecensione a cura di Alessia Starace!

Leggi la recensione del film: Arrival, tradurre gli alieni per capire noi

Basato sul romanzo breve Story of Your Life di Ted Chiang, quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall'esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l'umanità vacilla sull'orlo di una guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte - e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana. Fanno parte del cast anche Jeremy Renner, Forest Whitaker, Mark O'Brien e Michael Stuhlbarg. Scritto da Eric Heisserer, Arrival potrebbe essere tra i protagonisti nella notte degli Oscar 2017!

