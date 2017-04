Arrival dal 10 maggio in homevideo: ecco quali saranno gli extra

Candidato a 8 Academy Awardsm, tra cui Miglior Film, e vincitore del premio BAFTA per il Miglior Sonoro, Arrival toccherà terra in Digital HD il 3 maggio e in Blu-ray, DVD e 4K Ultra HD il 10 maggio con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Questo visionario film epico dell'acclamato regista Denis Villeneuve ha come protagonista Amy Adams nei panni di un'esperta linguista reclutata dall'esercito per comprendere se una razza di alieni sbarcata sulla Terra è venuta in pace o rappresenta una minaccia per l'umanità. Co-protagonisti di un film visivamente spettacolare che ha ricevuto numerosi riconoscimenti da gruppi di critici, sono Jeremy Renner e Forest Whitaker.

Arrival arriva ovviamente in Blu-ray, DVD e 4K Ultra HD con tanti emozionanti contenuti extra: circa 55 minuti di contributi nel DVD, che arrivano a 82 minuti complessivi nella versione blu-ray, contenuta anche nell'edizione 4K Ultra HD. Troviamo "Xenolinguistica: Comprendere Arrival" che offre uno sguardo su come è stato creato questo film unico nel suo genere, dalla scrittura e dal casting fino all'aspetto finale. "L'eterno ritorno: Il risultato" ha come protagonista il compositore Jóhann Jóhannsson che parla delle influenze e delle ispirazioni per l'accattivante musica, mentre "Tracce acustiche: La progettazione del sonoro" esplora il sonoro del film, unico nel suo genere. E infine altri due contributi, che sono esclusiva della versione blu-ray (contenuta ovviamente anche nell'edizione 4K Ultra HD). Si tratta di "Pensiero non lineare: Il processo di montaggio", che è un focus sulle diverse sfide e filosofie creative legate al montaggio del film, e di "Principi di Tempo, Memoria e Linguaggio", che ha invece come protagonisti lo scrittore sci-fi Ted Chiang (autore di "Storie della tua vita", il libro che ha ispirato il film) e il regista Denis Villeneuve mentre guidano gli spettatori attraverso i complessi principi scientifici al centro della storia.

