Arriva Hanazuki un nuovo mondo pieno di tesori, emozioni e colori

Patrizio Marino

Preparatevi per un emozionante viaggio spaziale in una nuova galassia piena di colori, nuovi amici e tante sorprese per tutti. Questo è quello che vi aspetta con Hanazuki Full of Treasures, la prima serie digitale animata mai realizzata da Hasbro, i cui primi episodi sono stati rilasciati proprio oggi su YouTube e sulla App YouTube Kids. Un'esperienza incredibile fatta di personaggi adorabili e indimenticabili, con uno stile grafico davvero eccezionale che si espanderà e crescerà giorno dopo giorno, una crossmedialità rivoluzionaria che coinvolgerà nuovi media con inedite modalità di intrattenimento e interazione con il pubblico.

Protagonista assoluta è Hanazuki, una giovane e dolcissima Moonflower, una popolazione che abita sulle diverse e coloratissime lune della galassia in cui è ambientata la serie. Una forza oscura minaccia però di distruggere questi mondi e così Hanazuki dovrà imbarcarsi in una grande avventura, che la porterà a scoprire sé stessa e a imparare ad accettare (e valorizzare) tutti gli stati d'animo che sperimenterà durante il suo viaggio. Non sarà però da sola, a farle compagnia troverà un grande cast di simpatici personaggio: dal curioso Little Dreamer al pigro Sleepy Unicorn e soprattutto gli Hemka, i piccoli amici di Hanazuki che rappresentano le varie emozioni e che sono sempre pronti ad aiutarla davanti a qualsiasi difficoltà. La loro missione è ottenere più tesori possibili, oggetti luccicanti dai quali, quando un Moonflower prova un'autentica emozione, possono nascere i mitici Alberi del tesoro, capaci di difendere la galassia dalla distruzione voluta dal terribile Big Bad.

La serie HANAZUKI Full of Treasures sarà composta da 27 episodi animati, della durata di 11 minuti ciascuno, che saranno rilasciati direttamente sul web durante l'anno. A partire da oggi sono disponibili su YouTube e sulla App YouTube Kids i primi 9 episodi, grazie ai quali i bambini potranno fare conoscenza della galassia dei Moonflower e dei personaggi principali.

Hanazuki però non si limiterà alla serie animata: sarà possibile interagire in moltissimi modi con questo mondo, a cominciare dalla App disponibile da aprile, con la quale unirsi ad Hanazuki nella caccia ai tesori attraverso la galassia! Non mancherà ovviamente una bellissima linea di giocattoli ispirata ai personaggi e che comprenderà, oltre a peluche e action figure, anche un fantastico bracciale interattivo che potrà connettersi alla App tramite Bluetooth per migliorare l'esperienza di gioco e una grande raccolta di tesori tutti da collezionare, proprio come Hanazuki e i suoi amici fanno nella web serie.

"Non potremmo essere più felici del fatto che la nostra amata Hanazuki abbia ispirato Hasbro nello sviluppo del coloratissimo cast dei personaggi per creare un mondo nuovo, unico e dinamico, pieno di sorprese e magia" hanno dichiarato Niko Stumpo e Hanneke Metselaar, gli artisti di Amsterdam che hanno creato il concetto alla base di HANAZUKI Full of Treasures. "È stato incredibile vedere come Hasbro ha fatto evolvere HANAZUKI attraverso una storia coinvolgente, giocattoli e tanto altro ancora".

È dunque giunto il momento di partire per una fantastica avventura, tra nuovi amici, stati d'animo, galassie e colori, per divertirsi un mondo e imparare ad accettare sé stessi. Non resta che andare su YouTube o sulla App YouTube Kids per godersi i primi 9 bellissimi episodi di HANAZUKI Full of Treasures. Maggiori informazioni su HANAZUKI Full of Treasures sono disponibili sul sito ufficiale e sul profilo Instagram della web serie.

