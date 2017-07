Arrested Development 5: Jason Bateman anticipa il ritorno dello show con una foto su Twitter

A qualche anno di distanza dalla quarta stagione, Arrested Development sta per tornare. La quinta stagione dello show approderà su Netflix nel corso del 2018. Jason Bateman, nuovo patriarca della famiglia Bluth mentre Pop Pop (Jeffrey Tambor) è in prigione, ha anticipato l'inizio della lavorazione della quinta stagione postando su Twitter una foto del set accompagnata dalla scritta "Cominciano i guai. I Blunt tornano sull'8°".

Here comes trouble. The Bluths move back in on the 8th. pic.twitter.com/0PF7ZqkmWM