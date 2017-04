Arnold Schwarzenegger sarà la voce narrante del film Wonders of the Sea 3D

Sarà Arnold Schwarzenegger la voce narrante del documentario Wonders of the Sea 3D diretto da Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello. La star del cinema sarà inoltre al centro della sequenza di apertura del progetto che verrà presentato al Mercato di Cannes a maggio, in vista di un arrivo nelle sale nel 2017.

Cousteau ha dichiarato: "Io e Arnold condividiamo lo stesso entusiasmo su quello che dovrebbe essere fatto per proteggere l'oceano. Sono stato colpito dalla sua professionalità e dall'impegno che ha dimostrato nel dare al film la sua voce. Mio padre diceva sempre: 'Le persone proteggono quello che amano'. Arnold ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo e, dopo aver visto il film, il pubblico vorrà contribuire a proteggere le meraviglie del mare proprio come noi".

Schwarzenegger ha aggiunto: "Sono felice di narrare il primo documentario diretto da Jean-Michel Cousteau, un uomo che ho ammirato per anni. E' stato incredibile lavorare con lui e amo il suo entusiasmo. Quando ho visto per la prima volta le immagini di questo film sono stato conquistato e ho voluto subito essere coinvolto. Non è solamente incredibile a livello visivo ma propone anche un forte messaggio sulla necessità di proteggere l'oceano. L'uso perfetto del 3D in questo film trasmette la sensazione di immergerti con tutte queste creature".

Le riprese sono durate 3 anni in luoghi come le isole Fiji e le Bahamas.

