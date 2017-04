Arnold Schwarzenegger: "In arrivo un altro Terminator, un altro Conan e un altro I gemelli!"

I rumor sul franchise Terminator si susseguono da tempo. In un primo tempo Paramount aveva negato la possibilità dell'arrivo di un sesto Terminator, sequel di Terminator: Genisys, cancellando il progetto dallo schedule. poi il capo di Skydance, che detiene i diritti dei personaggi, ha aperto alla possibilità di una serie. Quale è la verità?

Nel corso di un incontro promozionale per Aftermath, il divo Arnold Schwarzenegger si è "sbottonato" parlando del futuro di Terminator e degli altri franchise che lo vedono coinvolto. Ecco la sua dichiarazione: "Credo che vedrete un altro Terminator, un altro I Gemelli e un altro Conan".

Il sequel de I gemelli è in preparazione da tempo, anche se sembra essere ancora in una fase embrionale. Dai rumor pare che a Schwarzenegger e Danny DeVito dovrebbe aggiungersi anche Eddie Murphy, mentre il nuovo sequel di Conan giungerebbe come una notizia inaspettata.

Quale di questi progetti arriverà prima in sala? Ecco la risposta di Schwarzy: "Direi I gemelli perché è il film più facile da preparare e la sceneggiatura è quasi finita".

