Schwarzenegger: "Con il nuovo Terminator faremo ordine nella timeline"

Dopo l'annuncio della messa in produzione di un nuovo capitolo della saga di Terminator, la star Arnold Schwarzenegger ha anticipato nuovi dettagli sul film in arrivo specificando che la pellicola tenterà di fare chiarezza sulla confusione temporale creata dai precedenti capitoli.

Schwarzenegger ha spiegato che, con James Cameron e il regista di Deadpool Tim Miller al timone di comando, ha fiducia che il nuovo film semplificherà e stabilizzerà la formula.

"Credo che Cameron e Tim Miller abbiamo un'idea in cui possono continuare a occuparsi del T-800 costruendo un film interamente nuovo. Ciò che stanno facendo, in poche parole, è porre le basi della storia, inserire pochi personaggi chiave, come il personaggio di Linda Hamilton e il mio, ed eliminare tutto il resto. Liberarsi di tutte le regole temporali stabilite in questi anni e degli altri personaggi."

Leggi anche:

Schwarzenegger è convinto che sul suo T-800 ci sia ancora molto da dire: "E' una macchina, può essere distruttiva, può fare cose che gli umani non possono fare, ma al tempo stesso, quando compaiono nuove tecnologie, il personaggio diventa improvvisamente vulnerabile e questo lo rende più interessante."

Per il divo austriaco l'insuccesso del quinto capitolo del franchise, Terminator: Genisys, è dovuto alla confusione creata nel plot dei viaggi nel tempo e alla perdita di vulnerabilità dei personaggi, ma un cambiamento di direzione e il ritorno di James Cameron nel franchise sono il miglior modo per correggere questi errori.

Il reboot di Terminator, ancora privo di titolo, dovrebbe approdare nelle sale il 26 luglio 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Schwarzenegger: "Con il nuovo Terminator faremo...