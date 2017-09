Arnold Schwarzenegger: "Il nuovo Terminator ignorerà Genisys"

L'impegno mastodontico con i sequel di Avatar non ha impedito a James Cameron di mettere in cantiere una nuova trilogia di Terminator da produrre non appena i diritti torneranno in mano sua nel 2019. Il regista del sequel/reboot sarà Tim Miller ed è già confermato il ritorno delle star Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Come sappiamo gli ultimi capitoli della saga robotica non sono stati molto apprezzati dal pubblico a causa della scarsa qualità, in particolare Terminator: Genisys. La buona notizia è che il film verrà completamente ignorato.

Nel corso di una recente intervista Arnold Schwarzenegger ha rivelato ai fan che il nuovo film non si intitolerà Terminator 6 e cancellerà completamente il ricordo di Genisys dalla timeline. Ecco le sue parole: "Cameron non era coinvolto e non riconosce gli altri film". Il nuovo Terminator sarà più di un sequel e si riallaccerà agli eventi narrati in Terminator 2 - il giorno del giudizio, ignorando completamente Genisys**.

