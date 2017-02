Arnold Schwarzenegger farà parte del cast di Wonder Woman?

I fan degli adattamenti cinematografici dei fumetti della DC hanno notato un interessante dettaglio sui profili Twitter del presidente Geoff Johns e della regista di Wonder Woman, Patty Jenkins. Entrambi hanno infatti aggiunto alle persone seguite Arnold Schwarzenegger, situazione che ha dato il via alle ipotesi di un suo possibile coinvolgimento nelle riprese del lungometraggio con protagonista Gal Gadot nel ruolo dell'eroina.

In passato una situazione simile aveva visto coinvolti Joe Manganiello e Rick Famuyiwa, aggiunti su Twitter dai responsabili della DC prima dell'annuncio ufficiale che l'attore aveva ottenuto il ruolo di Deathstroke e il regista era coinvolto nella realizzazione di The Flash.

Per ora si tratta, ovviamente, di un'indiscrezione senza conferme e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

La sinossi del lungometraggio: Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola paradisiaca, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Gal Gadot farà ritorno nei panni di Wonder Woman in un'avventura epica. Con lei vi saranno anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

