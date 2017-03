Arnold Schwarzenegger "distrugge" un troll e il suo commento contro le Paralimpiadi

Cristiano Ogrisi

Arnold Schwarzenegger si trova in Austria questa settimana per gli Special Olympics World Games e giovedì ha postato un video dove si trova con alcuni atleti e racconta di quanto questa esperienza sia esaltante. Ma non tutti i suoi fan di Facebook sono esaltati allo stesso modo.

In risposta al video, un utente ha commentato che le Paralimpiadi non hanno senso, prima di chiamare gli atleti partecipanti "ritardati". Schwarzenegger ha, quindi, deciso di rispondere a tono:

Holy damn, Arnold is a damn savage. pic.twitter.com/wDtpQVha1q — Jenny (@SteampunkMuppet) 24 marzo 2017

"Per quanto questo commento sia crudele e stupido, non lo cancellerò e non ti bannerò (per ora) perché è un momento da cui possiamo imparare qualcosa. Ci sono due strade davanti a te. Per prima cosa, ti garantisco che questi atleti hanno più coraggio, compassione, cervello e abilità - e ogni altra qualità umana positiva - di te. Quindi prendi la loro strada, potresti imparare qualcosa da loro e provare a sfidarti, a restituire agli altri, ad aggiungere qualcosa al mondo. Oppure puoi rimanere nella tua strada, e continuare a essere un triste imbarazzante e geloso troll di Internet che non aggiunge nulla al mondo ma si prende gioco di chiunque lo faccia, a causa della sua stupida gelosia. So che tutto ciò che vuoi in verità è la mia attenzione, ma voglio essere chiaro. Se continui così, nessuno si ricorderà di te, mai."

Il post, e di conseguenza anche i commenti, sono stati in seguito rimossi dal profilo ufficiale del protagonista di Terminator, che tornerà nelle sale americane ad aprile con Aftermath di Elliott Lester.

