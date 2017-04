Armie Hammer nel cast di Freakshift, accanto ad Alicia Vikander

Armie Hammer, recentemente apparso nei film Mine e Animali notturni, sarà tra i protagonisti di Freakshift.

Il progetto sarà diretto da Ben Wheatley e ha come protagonista il premio Oscar Alicia Vikander.

La storia sarà ambientata in un mondo in cui i mostri terrorizzano i cittadini, comparendo dopo il tramonto. Gli eventi seguiranno quello che accade a un gruppo organizzato dal governo, composto anche da disadattati e criminali, che danno la caccia alle creature per sport, soldi o per dovere.

Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto e la sceneggiatura è stata firmata da Wheatley insieme ad Amy Jump.

