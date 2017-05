Arc of Justice: Russell Crowe affiancherà David Oyelowo

Il premio Oscar Russell Crowe è entrato in trattative per affiancare David Oyelowo nel thriller Arc of Justice , prodotto da Mark Gordon Company. A dirigere il film sarà il brasiliano José Padilha.

Il film, basato sul romanzo di Kevin Boyle del 2014, Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age, ricostruisce un incidente razziale avvenuto a Detroit nel 1925, l'incidente coinvolse il medico afroamericano Ossian Sweet (Oyelowo), accusato ingiustamente di omicidio. A difenderlo intervenne il celebre avvocato Clarence Darrow. Il libro ha vinto il National Book Award for Nonfiction nel 2004.

