Aquaman: Yahya Abdul-Mateen II sarà Black Manta?

L'attore Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down) sembra stia per ottenere la parte di Black Manta nel film di Aquaman.

Le riprese del lungometraggio con protagonista Jason Momoa dovrebbero iniziare a breve in Australia, con la regia di James Wan.

Il personaggio di Black Manta è stato creato da Bob Haney e Nick Cardy nel 1967 e nel 1990 si sono iniziate a mostrare le sue origini. La prima versione della storia era quella di un bambino vittima degli abusi dell'equipaggio di una nave e, una volta adulto, successivamente era alla ricerca di vendetta, diventando un nemico di Aquaman perché incarnava il mare. Nelle versioni più recenti della storia, invece, Black Manta ha incolpato l'eroe della morte del padre.

Aquaman arriverà nei cinema americani il 5 ottobre 2018.

