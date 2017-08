Aquaman: Willem Dafoe parla del suo personaggio, Nuidis Vulko!

Willem Dafoe, l'ex Green Goblin dello Spider-Man di Sam Raimi, ha rilasciato delle dichiarazione riguardo il suo personaggio nel prossimo film DC Aquaman! Nel blockbuster diretto da James Wan, Dafoe interpreterà Nuidis Vulko, un importante consigliere politico ed accademico del regno di Atlantide.

Dalle parole dell'attore apprendiamo che nel film non avrà lo stesso aspetto della sua controparte cartacea: "Ci sono state diverse variazioni sul tema. Non proprio variazioni, è solo che quando usi del materiale spesso capita che qualcos'altro nasce durante il processo creativo. Non mi sembra di assomigliare al personaggio dei fumetti e anche il suo ruolo è leggermente diverso. E' un consigliere, ma anche una sorta di mentore per Aquaman!"

Dafoe ha poi continuato parlando delle scene sott'acqua: "Non tutte le mie scene saranno subacquee ma per lo più mi vedrete immerso. Quando sei nell'acqua puoi fare le cose in maniera limitata, come ad esempio parlare. Gli effetti speciali sono eccezionali e riescono spesso a ricreare l'aspetto dell'acqua, ovviamente non possiamo fare le scene davvero in quel contesto. Siamo tutti appesi a dei cavi, ci sta parecchio movimento...non è che stiamo fermi e seduti, nuotiamo in giro. Dovrebbe essere davvero fantastico su schermo!"

Nuidis Vulko apparirà in Justice League solo per un cameo, per vedere la nuotata di Willem Dafoe dovremmo aspettare l'uscita di Aquaman attesa per il 21 Dicembre 2018!

