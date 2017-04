Aquaman: Nicole Kidman spiega perchè sarà la Regina Atlanna

Cristiano Ogrisi

La Warner Bros ha comunicato di recente uno spostamento di due mesi in avanti per l'uscita di Aquaman, che arriverà nelle sale a dicembre 2018. Le riprese del film di James Wan inizieranno, comunque, a maggio come da programma e nel cast c'è una new entry che ha creato da subito molto interesse: infatti Nicole Kidman sarà la Regina Atlanna, la madre di Aquaman (Jason Momoa).

In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attrice ha parlato del regista e del motivo che l'ha portata a questo ruolo:

"Il motivo per cui amo Aquaman è perchè James Wan è australiano come me e ho seguito la sua carriera dagli inizi. Inoltre è un mio caro amico e mi ha offerto il ruolo, appena ho saputo che potevo indossare madreperla e che sarei stata una sirena guerriera, ho accettato. Se c'è un personaggio che devo essere nella mai vita, è proprio questo. Bisogna anche divertirsi."

Questo non è il primo ruolo in un cinecomic per la Kidman, avendo già interpretato Chase Meridian in Batman Forever. Aquaman includerà altri personaggi della DC, come Amber Heard nei panni di Mera, Patrick Wilson come Ocean Master, Yahya Abdul-Mateen II sarà Black Manta e Temuera Morrison sarà il padre di Orin.

