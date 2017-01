Aquaman: Nicole Kidman potrebbe interpretare Atlanna

A poche ore di distanza dall'annuncio che la Warner Bros sembra aver trovato l'attore giusto per la parte di Black Manta, è emersa l'indiscrezione che Nicole Kidman potrebbe interpretare in Aquaman la madre del protagonista.

Jason Momoa sarà la star del lungometraggio diretto da James Wan, nel cui cast ci sono anche Amber Heard nel ruolo di Mera, Patrick Wilson in quello di Orm, e Willem Dafoe con la parte del Dottor Vulko.

Nicole dovrebbe interpretare Atlanna, proveniente da una famiglia reale, che si innamora del guardiano di un faro, decidendo così di fuggire dal suo regno. La coppia dà poi alla luce un bambino, destinato a gettare un ponte tra i due mondi.

Il filmmaker considera la nominata agli Oscar per Lion - La strada verso casa la scelta ideale per la parte tratta dai fumetti della DC.

