Aquaman, Nicole Kidman: "Nel film apparirò ricoperta di sangue"

Aquaman arriverà nelle sale a dicembre 2018. Uno dei personaggi che più incuriosisce i fan è quello della Regina Atlanna, la madre di Aquaman (Jason Momoa), interpretata da Nicole Kidman. Durante un'intervista all'Hollywood Reporter, l'attrice ha parlato dell'aspetto del suo personaggio:

"Sarò una sirena! Sarò una regina, avrò una corona... ma avrò un'apparenza particolare. Sarò su una roccia, con i miei capelli disordinati e sarò ricoperta di sangue. E, vi dirò, mi è piaciuto."

Con James Wan dietro la macchina da presa, la Kidman ha affermato che lo stile del film - e del punto di vista sulla sua Atlanna - sarà diverso e un po' più macabro delle aspettative. Questo non è il primo ruolo in un cinecomic per la Kidman, avendo già interpretato Chase Meridian in Batman Forever. Aquaman includerà altri personaggi della DC, come Amber Heard nei panni di Mera, Patrick Wilson come Ocean Master, Yahya Abdul-Mateen II sarà Black Manta e Temuera Morrison sarà il padre di Orin.

