Aquaman, Jason Momoa afferma: "Vedrete qualcosa che non avete mai visto prima"

Cristiano Ogrisi

Le riprese di Aquaman sono previste per quest'estate e il protagonista Jason Momoa, il Khal Drogo de Il trono di spade, durante un'intervista con Digital Trends, ha parlato di cosa dobbiamo aspettarci nel film diretto da James Wan.

"La cosa bella di Aquaman è come affondi nella cultura nativa ed è una cosa quasi inesplorata, quindi ci sarà molto da dire. Penso che sia il momento giusto, è molto figo. Zack Snyder ci ha visto lungo e la DC lo ha supportato bene. L'hanno fatto e sono estremamente felice del mondo che hanno creato, è un onore farne parte."

Momoa ha anche parlato di cosa ha influenzato la storia:

"Ho letto lo script e, davvero, non ho mai visto un film così. Vedrete un mondo che mai vi sareste immaginati. Siamo andati nello spazio, abbiamo viaggiato in pianeti diversi, ma non siamo mai andati nel regno sottomarino. Ci sono molti riferimenti a film che amo, come I predatori dell'arca perduta o Guerre stellari o Il signore degli anelli o All'inseguimento della pietra verde. Sarà divertente ed eroico, pieno di personaggi diversi da amare."

L'attore, appena ha letto lo script, ha iniziato ad allenarsi duramente per la parte, dimostrando entusiasmo per il ruolo fin da subito. In Aquaman, in uscita il 5 ottobre 2018, vedremo anche Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Temuera Morrison e Willem Dafoe.

