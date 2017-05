Aquaman: al via le riprese. James Wan twitta la prima foto dal set

Il regista James Wan ha diffuso su Twitter la prima foto dal set di Aquaman. L'immagine è accompagnata dalla scritta: "Mesi di preparazione intensiva ci hanno portato qui. Eccoci. #DayOne #Ahab."

Ahab è il titolo di lavorazione del film che vede Jason Momoa nei panni del Signore degli Oceani apparso in un breve cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice. Aquaman avrà un ruolo più centrale in Justice League , nei cinema a partire dal 16 novembre. La pellicola di Zack Snyder introdurrà anche il personaggio di Mera, Regina di Atlantide, interpretata da Amber Heard.

Months of intensive prep have led to this. Here we go. #DayOne #Ahab pic.twitter.com/Ryhl3NUtRY — James Wan (@creepypuppet) 3 maggio 2017

Nel cast di Aquaman troviamo, inoltre, Nicole Kidman nel ruolo della madre di Aquaman, Atlanna, Temuera Morrison in quello del padre di Aquaman, Patrick Wilson nei panni del fratello di Aquaman, Orm (alias Ocean Master), Yahya Abdul-Mateen II sarà Black Manta, Willem Dafoe Vulko e Dolph Lundgren sarà Re Nereus.

Aquaman arriverà al cinema il 21 dicembre 2018.

