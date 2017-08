Ant-Man & the Wasp: la Marvel annuncia l'inizio delle riprese

La Marvel ha annunciato con un video dal set l'inizio della produzione di Ant-Man and the Wasp, il sequel in arrivo nei cinema americani il 6 luglio 2018 con la regia di Peyton Reed.

Il lungometraggio mostrerà quello che accade a Scott Lang dopo gli eventi mostrati in Captain America: Civil War. Il protagonista sarà alle prese con i suoi impegni da supereroe e da padre quando Hope Van Dyne e il dottor Hank Pym gli affidano una nuova, urgente, missione. Scott dovrà quindi indossare di nuovo il costume e imparare a lottare accanto a The Wasp, mentre il team collabora per scoprire i segreti legati al loro passato.

Ritorneranno nel cast i protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly, oltre a Judy Greer, Michael Peña, Michael Douglas, Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson, Tip "T.I." Harris e David Dastmalchian.

Tra i nuovi arrivi nel cast, come annunciato al Comic-Con di San Diego, ci sono invece Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne.

